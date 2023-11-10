中國大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會。有記者提問，七國集團外長會8日發表聲明，強調坦誠接觸並直接向中國大陸表達關切的重要性。對此，汪文斌回應，敦促G7遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，管好自己的事情，停止以任何藉口和名義干涉別國內政。

汪文斌表示，七國集團外長會提出與中國大陸建立建設性、穩定的關係，不阻礙中國大陸的經濟進步和發展，希望G7成員國將上述表態真正落到實處，切實與中方在相互尊重平等互利的基礎上，推動雙邊關係健康發展。

汪文斌指出，中方堅決拒絕G7關於中方扭曲全球經濟、進行經濟脅迫的無理指責。將全球1萬多家實體和個人列入制裁清單，運用國家力量全面打壓特定企業，將經貿問題政治化、武器化，衝擊國際產供鏈穩定的恰恰是G7成員國。G7應當反躬自省。中方堅決反對G7損害中國大陸主權，干涉中國大陸內政的錯誤行徑。

汪文斌稱，菲律賓提起的南海仲裁案實質是領土主權和海洋畫界問題，不屬於聯合國海洋法公約調整的範圍，有關裁決是非法的無效的，沒有任何拘束力。G7拿南海仲裁案說事，挑動對立對抗，同地區國家維護地區和平穩定的意願背道而馳。

汪文斌強調，維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則。當前對台海和平的最大威脅，來自民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，以及外部勢力對其的縱容支持。這些國家既然都承諾堅持一個中國政策，就應當言而有信，不折不扣把一個中國的承諾落到實處。

汪文斌說：「涉疆、涉藏、涉港問題都是中國內部事務，不容外界干涉。各國民主人權狀況到底如何，各國人民最有發言權，世界人民的眼睛也是雪亮的。我們敦促G7遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，管好自己的事情，停止以任何藉口和名義干涉別國內政。」