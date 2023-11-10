今年五月發生在澎湖著名的早餐街～文康街鬥毆事件，日前經澎湖地方法院判決，依在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪的妨害秩序罪，對3名圍毆人各判處有期徒刑6月，得易科罰金。

法院同時審酌3人犯後坦承犯行，足認有悔意，且已與被害人達成和解，應能知所警惕，諭知各緩刑3年，以啟自新，並於判決確定之翌日起1年內，分別向公庫支付2萬5千元、1萬5千元。

判決書指出，31歲的許男、23歲的尤男、30歲的劉男等3友人，與許姓、盧姓朋友（另為不起訴處分）5人，和周姓、吳姓男子素不相識。卻於今年5月16日早上6時許，在馬公市文康早餐街的土魠魚羹店用餐時，只因鄰桌用餐之周姓男子看了許男等人一眼。許男即與周姓被害人爆發口角衝突，且明知店內另有許多客人用餐，該店又位於馬公市著名早餐街內，不論店內、外均有大量觀光客往來，仍於店內施暴。

先以徒手壓制、掐脖子等強暴方式限制周男行動自由，復將周男強行拖出店外，再以徒手方式拉扯、毆打，造成周男四肢多處擦挫傷、左鎖骨、下被、臉部擦挫傷、上唇撕裂傷0.5公分兩處等傷害（傷害部分未據告訴），並造成公眾與土魠魚羹店業者之危害、恐懼不安致妨害社會秩序安定。

因附近民眾報警，警方據報趕抵現場而循線查悉上情。案經澎湖縣政府警察局馬公分局報由檢察官偵查起訴。