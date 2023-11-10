國民黨總統參選人侯友宜10日在HTC宏達電王雪紅董事長陪同下，參訪HTC的虛擬追蹤攝影技術，並體驗VR等科技技術，隨後發表科技政策。侯友宜表示，他將結合AI科技推動產業創新與轉型，強化產業競爭力，協助大學院校廣設AI應用學院；擴大產業研發、智慧製造與節能減碳的租稅獎勵；鼓勵青年創業，扶植新創產業，政府會替企業鋪平道路、找出方向，促進產業轉型，為台灣經濟找出活路。

侯友宜表示，AI人工智慧是當今最具潛力的發展領域之一，許多企業為了提升生產效率， 也開始嘗試與AI連結、全面智慧化、加速發展。目前數位轉型與低碳經濟，是當前國內各產業最重要的議題，面對「歐盟碳邊境調整機制」產業淨零排碳已刻不容緩，另外台灣人才外流，形成高出低進，不利產業升級。

「結合AI科技推動產業創新與轉型，強化產業競爭力」侯友宜指出，他將推動「工業4.0＋」，加強人工智慧與數位科技應用協助產業全面智慧化。持續發展新興科技領域，例如AI（含資訊安全）、新能源、電動車、物聯網、健康醫療以及web3.0相關的區塊鏈與元宇宙等創新技術應用。

侯友宜表示，他會協助大學院校廣設AI應用學院，並加強產學合作，培養AI產業所需人才，另也加速服務業法規鬆綁及產業化，加強協助國際市場開發，推動服務業出口及國際化。

「擴大產業研發、智慧製造與節能減碳的租稅獎勵」侯友宜也說，研發是核心關鍵，智慧製造及淨零碳是全球產業趨勢。他提出產業研發支出投資抵減由15％提高到20％，智慧製造支出投資抵減由5％提高到10％，節能減碳支出投資抵減最高到10％。

「鼓勵青年創業，扶植新創產業 」侯友宜強調，應該放寬國發基金與私募基金的應用，積極投入台灣具未來性且有潛力發展的產業或公司，並且擴大數據中心聚落，將「算力」(HashRate)列為國家戰略資源，同時鼓勵獎勵民間企業及團體釋出閒置空間，做為創業者的共享辦公室。