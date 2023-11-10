台東台11線128公里處10日深夜發生機車自撞致死車禍。（台東縣警察局成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台11線128公里處10日深夜發生機車自撞致死車禍。（台東縣警察局成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台11線128公里處今天（10日）凌晨發生機車自撞致死車禍，1名印尼籍男子騎機車自撞站牌及路樹導致頭部受創，送台東馬偕醫院仍不治，據了解，由於騎士身上未任何攜帶證件，僅知道是來台東參加衝浪比賽的選手，詳細車禍原因及是否酒駕，正由台東縣警局成功分局調查釐清中。

台東縣成功分局今天凌晨0時許，於台11線128公里處發生嚴重車禍，1名印尼籍男子騎乘重型機車，沿台11線小馬路段北上行駛，行經事故現場失控撞擊站牌及路樹。駕駛頭部嚴重受創有生命危險，經送台東馬偕醫院急救，但因傷勢過重，於早上10時45分宣告不治。詳細車禍原因本分局正調查釐清中。

成功分局呼籲駕駛人酒後不開車，並時刻保持對車輛的控制，避免疏忽導致悲劇；另外，行車間也要保持安全距離，以策安全。

據了解，今年度衝浪賽事共有9名印尼籍選手，該名衝浪選手為24歲印尼籍FEBRI ANSYAH（出生於1999年2月），第1次到台灣比賽，個人賽事止步於9日，並未晉級。

台東縣府表示，已聯繫印尼駐台辦事處與選手家人並提供相關協助，將會持續與代表處保持密切聯繫並提供協助。