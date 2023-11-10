幾位朋友一同外出，若有人願意開車，其他人大多會給予方便，但若遇到這款人，你會怎麼做呢？一名網友透露，日前被公司外派到曼谷，當天他自駕到機場，有4人要一起搭順風車，但其中1位年輕女同事卻堅決要求他繞路到楊梅載人，且最後還大遲到，讓原PO氣炸直接走人。

一名網友昨（9）日在臉書「匿名公社」表示，被公司外派到曼谷，當天連自己在內共7人搭機，其中2人搭捷運到機場，其他人則選擇搭自己的順風車，且有3人為了方便，提前一天就先到他家住，但卻有一名年輕女同事堅持要他繞到楊梅載人。

原PO指出，下楊梅交流道時，就馬上打電話給對方告知位置，結果對方竟然才剛起床，等開到對方家樓下後，又持續打了3通電話，第一通對方說在準備行李，後面兩通說快好了，直到第4通電話他清楚告知，等滿30分鐘就會直接走人，結果對方雖然稱已經在穿鞋，但還是遲遲不見人影，讓原PO超火大，時間一到就馬上走人。

不料事情還沒結束，原PO透露，最後該位女同事被父親載到機場，對方父親竟嗆他的年紀已經可以當女同事的爸爸了，為何不照顧年輕人，而女同事還在旁邊哭邊說沒有等很久，讓他氣炸說「妳要慶幸，妳不是我這組，妳出差只有4天，我要在曼谷待半年；妳要慶幸，我有讀書，沒當場譙妳爸爸」，並酸「看著妳帶2個30吋行李箱，我真的感覺沒讓妳上車是對的，我搞不清楚妳是去出差還是去旅遊，期待妳在爆怨發一篇炮我，我一定留言並跟妳致謝！」

其他人看完後全都傻眼，說「是我就當場譙了」、「那個爸爸也要反省，要寵自己去寵，拉別人一起慣是什麼意思」、「你真的脾氣不錯，我一定不會去載的，當自己是公主，就找自己的王子載啊」、「該當場讓他們倆難看，幹嘛客氣，都是成年人了」。