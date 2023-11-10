和泰汽車10日公布第3季財報，2023年前9月累計前3季合併營收2,100.3億元，合併稅後淨利為210.5億元，較去年同期大增284.4億元，累計EPS為33.13元，創下歷史新高，表現亮眼。和泰車去因投資和泰產險受到防疫險造成鉅額虧損，2022年稅後虧損193.3億元，每股淨損35.39元，如今已經完全擺脫防疫險的陰霾。

和泰汽車前三季獲利增加，主要來自車輛銷售本業貢獻；因車市供應回穩，TOYOTA與Lexus雙品牌登錄台數高達128,991台（去年比108.7％）。其中，豪華進口Lexus高達26,113台，去年比164.7％，除大幅挹注本業收入外，亦同步拉昇經銷商獲利。TOYOTA 除了COROLLA CROSS 持續熱銷，更在RAV4、TOWN ACE等眾多車款廣受歡迎，及YARIS CROSS等新車上市效益之下，表現突出。

除此之外，和泰車轉投資組車廠國瑞汽車，因市場需求暢旺而增加販賣台數，營收及獲利均有成長；和泰集團小金雞和潤／和運亦表現不俗，分別因保有資產及保有車輛台數增加而推升獲利動能。和泰產險已揮別防疫險虧損陰霾穩定獲利，車美仕亦因國內外需求而有不錯成長，整體表現精彩可期。