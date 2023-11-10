長榮航10月客運營收120.36億元，年增186.88％，主要受惠雙十連假效應維持高檔，歐、美、澳長線載客率平均達9成以上，日本線載客率也都超過9成，11月為日本賞楓旺季，預期將會維持9成以上的高載客率。

貨運方面，市場價量趨向穩定，貨運營收已連3個月成長，第4季為航空貨運傳統旺季，並適逢電商、3C產品出貨潮，以及雙11購物節、黑色星期五折扣、聖誕節運送需求，貨運營收可望每月穩定成長，10月貨運營收為36.01億元，月增7.71％。

華航10月客運收入102.07億元，月增10.65％，年增223.52％。主要國際旅運需求暢旺，且雙十連假出遊，以及線上旅展、會員日促銷助攻，10月客收再站百億。其中，東北亞營收為年增幅度最大區域，而東南亞地區的曼谷，逢學生假期，旅運人次顯著增加，也助益整體客運收入成長。

線上旅展銷售排行以東北亞東京、大阪、福岡及首爾，東南亞地區胡志明、新加坡等深受旅客喜愛，而長程線華航獨家安大略航線也入榜。迎接第4季歐美紐澳耶誕市集、跨年等出遊熱門節日，看好客運熱度可望延續，為營收帶來穩健成長動能。

10月貨運收入47.74億元，月增2.82％。10月起空運市場進入傳統歐美假期購物旺季，且中國大陸十一長假及台灣雙十國慶連假後補貨力道增強，帶動貨量回穩且價格持續走揚，致使貨收較前月增長。電商貨及消費性電子產品等運送仍是第4季支撐空運市場的主力，預期市場艙位需求年底前將可維持水平，運價可望持續高檔。

星宇航空10月客運營收為18.35億元，月增23％，年增621％。各區航線旅客人數皆有所成長，另泰國宣布對台實施為期6個月免簽政策，預估旅泰人數將增加，整體11、12月訂位狀況優於10月。

10月貨運營收為1.42億元，年增30％，接著進入傳統輸美航線旺季，有望推升第4季營收表現。

繼日本名古屋、泰國清邁及美國舊金山新航點陸續開賣，星宇航空積極經營北美、東南亞間經台灣轉機的市場，待中轉航網漸具規模，預期明年下半年可逐漸浮現該市場帶來的正面效應。另外，進入寒假及春節旅遊旺季，星宇航空於日本名古屋、泰國曼谷、清邁及越南峴港進行加班機或放大機型飛航，以因應旅遊旺季的市場需求。