時序漸漸進入年底，不少有意轉換跑道的轉職族也開始思考下一步。有網友分享，日前向公司提出離職，隔天開會結束後，主管竟播了「佛曲」，安詳地宣布他離職的消息，奇葩經驗讓他哭笑不得，直呼「我好像參加了自己的告別式」。

「我好像參加了自己的告別式…」一名網友在論壇「PTT」發文分享，最近跟公司提了離職，隔天公司開會，會議要結束時，主管竟開始播放起「佛曲（很安詳的那種）」，宣布他要離職的事情。

原PO透露，主管說了「xxx要離開我們了」、「金錢不是最重要的，大家要顧好自己的身體」，以及一些人生的體悟、追隨師父修道的心得、身體健康最重要諸如此類的話。如此奇葩的經驗讓他哭笑不得，「真的很謝謝公司給了我這個特別的回憶」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言打趣「主管有創意給推XDD」、「對不起我笑了」、「請問你有看到幾個同事憋著不敢笑」、「給那位主管聽聽，禮尚來往嘛」、「氣氛莊嚴祥和，背景有播放你在公司工作的照片嗎」、「恭喜得道脫離輪迴」、「你就站起來喊：家屬答禮」、「李組長眉頭一皺，表示案情不單純」。