民進黨組織部主任林正鴻遭爆料已婚喝花酒，相關照片鐵證今日曝光，作為新潮流輔選要員卻頻繁出入酒家，引發社會關注。對此，民進黨總統參選人、黨主席賴清德10日下午回應「希望林能深切反省改進」，已經批准他的辭呈。

賴清德被問及此事第一反應說「這跟派系沒有關係吧？」接著表示，民進黨一定要採取有別於其他政黨更高的標準，林正鴻已經提出辭呈，他也已經批准辭呈，也希望林正鴻能夠深切反省改進。

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