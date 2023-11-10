台中國際花毯節活動期間接駁車資訊圖。（東勢警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中國際花毯節活動期間停車資訊。（東勢警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中國際花毯節將於明天11日至12月3日在新社區登場，4大展區計20萬株花草打造花卉盛典，讓人想沉浸花海美景中，東勢警分局10日提醒，新社區屆時湧入大批人車潮，規畫動員於協興街與華豐街口、協中街與興中街口（水塔）、中興嶺圓環、興社街一段與國校巷口、興社街一段225巷口等37處，每日動用警民力近百人執勤交通疏導勤務，維持當地交通順暢。

東勢警分局管制措施包括，興義街及協興街花海園區內是「行人徒步區」；東山街與興中街起，向南至興中街與協中街口，為單向管制。協興街與興中街起，至協興街與苗圃橋（花海徒步區入口）止，為單向管制；從東山街與興中街起，直行至興中與華豐街口，左轉華豐街，直行至協興與華豐街口，即可右轉進入接駁車總站搭乘接駁車。

東勢警分局指出，在東興派出所設置「交通流量管制中心」，專人監看交通即時動態，以機動調度警力加強交通疏導，使車流順暢。另於展區聯合服務中心配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務，提升為民服務的效能。

觀旅局提醒，今年展區停車場車位有限，為避免車輛湧入塞車影響遊客出遊興致，市府已規劃免費的接駁專車服務，有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，接駁車前往展區服務時間自上午8時至下午2時30分；回程服務時間為上午10時至下午5時，請民眾多加利用大眾運輸工具前往展區。

東勢警分局長林大為提醒，新社區周邊道路狹窄，台中國際花毯節活動期間進行展區周邊道路管制，交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行；呼籲民眾，善加利用外圍停車場停車後再轉乘免費接駁車前往展區，避免找不到停車位而壞了賞花的興致。