花蓮縣議員謝國榮今天針對112年度國中小營養午餐標案提出質詢，他質疑，總預算高達2.7億元，原有7家廠商招標，但1家資格不符，卻廢標重新招標，降低標準，分10小案，讓原本資格不符廠商得標，教育處長翁書敏回應「非議員所說圖利，標案過程完全合法」，謝國榮痛罵「營養午餐禿鷹」！

縣議員謝國榮今天總質詢時，指花蓮營養午餐今年分成10標，7月第一次招標有7家廠商投標，其中6家是上年度營養午餐得標廠商，第7家資格不符，教育處應撤除資格不符廠商，但當場廢標，3天後公告第二次招標，卻已刪除第一標規定的須具有履約能力相關的基本資格。

他懷疑，縣府二度招標，卻廢除所有資格，為了就是讓第7家廠商順利得標，因事涉2萬名中小學生食品安全，縣府未能嚴格把關，若發生食安問題誰負責？也質疑兩度招標是否有高層指示，甚至民代介入？痛批這群「營養午餐禿鷹」可惡，還可能讓公務員背上圖利黑鍋。

教育處代理處長翁書敏答詢說明標案過程，縣府也發新聞稿重申，招標過程依法行政，並無不法或針對特定廠商量身訂做，均符合法制作業，公正、公平。

翁書敏說，因花蓮縣境狹長，今年劃10個區域標案，縮短長途運輸問題，保持營養午餐新鮮。7月18日首次開標，投標基本資格需有食品製造業、供應商等，因每標金額2400萬元到3100萬元，屬巨額採購，可額外加上特定資格，希望更多符合資格廠商加入，所以在招標文件(廠商投標證件審查表)「特定資格證明-具有相當經驗或實績者證明」部分應該要刪除。

她說，但因行政疏失錯漏，開標當下發現疏失，依採購法第48條1項第1款「變更或補充招標文件內容者辦理」，主持人不予開標決標，並說明原委致歉。

翁書敏說，7月21日重新公告招標、8月17日開標，7家廠商得標；2次招標過程全依據政府採購法及相關行政辦法，並無不法或針對特定廠商量身訂做，均符合法制作業。也強調營養午餐品管有多重機制，將由校方營養午餐推行委員會及縣府稽查小組層層把關。