第3季傳統旺季不旺，貿聯-KY第3季合併營收為131.5億元，季增1.12%，由於產品組合優化，且公司致力降低營業費用，單季稅後淨利(歸屬於母公司業主)為7.41億元，季增67.93%，單季每股盈餘4.54元。

就各產品線來看，在工業應用線束方面，工廠自動化仍面臨一定壓力，醫療保健持續穩定，資本設備前景正在改善，能源成長完好無損；資訊數據線束因周邊設備需求尚未實現，但HPC前景正在改善，部分出貨已從上個月開始恢復；車用線束雖然因電動車和矽膠面臨不斷上升的全球經濟壓力，但到目前為止非電動車錶現良好，充電前景仍然樂觀；至於電器線束鑑於兩個季度的大幅復甦，且客戶庫存需要在即將到來的假期中消化，勢頭明顯放緩。

貿聯-KY前3季合併營收為388.56億元，營業毛利為95.96億元，營業利益為33.73億元，歸屬於母公司業主淨利18.09億元，每股盈餘為11.26元。

就財務面來看，貿聯-KY連續第6個季度毛利率達到26%(不包括庫存調整)，第4季自由現金流為正，隨著現金水準的增加繼續償還債務。

展望第4季，貿聯-KY表示，半導體、伺服器及家電需求已見回穩，雖然謹慎看待第4季營收，預期獲利仍可望因產品組合優化持續改善。