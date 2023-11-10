屏東同安國小的「生機阿嬤菜園」，時常有社區阿嬤指導學校農作注意事項，同時菜園也是師生拔草紓壓好去處，讓食農教育玩出不一樣的天地。（謝佳潾攝）

屏東同安國小推廣食農教育玩出新創意，開闢「生機阿嬤菜園」至今15年來，不僅真的吸引社區阿嬤關心菜園、時常指導農作注意事項，甚至還合作推出創意料理「阿嬤的味道」參展得冠軍，同時菜園還成為師生拔草紓壓的天地，聽起來有點搞笑，實則療癒人心。

同安國小教導主任蔡錦豐指出，15年前發現有些小朋友不喜歡吃蔬果，因此在校內開闢「生機阿嬤菜園，但阿嬤菜園沒有阿嬤，只是藉由大家對阿嬤的印象來傳達刻苦耐勞的精神，不過時間一久，還真的有社區阿嬤也關心起菜園。

蔡錦豐說，社區阿嬤都很熱心，時常會指導師生注意農作事項，阿嬤菜園至今有種過葉菜類、水果、瓜類、豆類、香料等無數農作，不僅落實食農教育、深耕社區，還常參加校外的食農競賽，如曾在花果天堂友善食農親子創意料理競賽中，以一道「阿嬤的味道」榮獲冠軍。

同學說，「阿嬤的味道」是他們與阿嬤們一起發揮創意巧思的料理，全是使用阿嬤菜園內種植的蔬菜、再搭配阿嬤的拿手菜而成，是一道色香味俱全又老少咸宜的料理，同時還能吃出代表著家庭的溫暖與幸福。

此外，還有老師透露，阿嬤菜園不光是菜園這麼簡單，它還是師生紓壓的好去處，不管是老師被氣到、還是學生挨罵了，大家只要心情不好就會去菜園拔拔草、冷靜一下，聽起來有點搞笑，但真的療癒人心。

校長蔡世弘表示，平日下午家長們擔心孩子們會肚子餓，也會與老師們討論如何利用菜園的時蔬來烹煮成點心，當中印象最深刻的是九層塔雞蛋糕與蔥蛋三明治，這些都讓孩子們吃得津津有味，未來期盼能結合社區農作與學校時蔬，設計多元有趣的課程，把蓮霧、可可豆與木瓜都入菜，發揮教育功能來推廣家鄉的農作美食。