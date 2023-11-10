泰國新內閣上任後積極推廣泰國軟實力。就在開放台灣和印度旅客赴泰免簽的今天，泰國政府宣布冬日節慶起跑，盼吸引全世界旅客赴泰參加節慶，讓軟實力成為泰國經濟發展驅動力之一。

泰國新總理賽塔（Srettha Thavisin）9月上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國第2季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第4季的經濟成長。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前一年也就是2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客占1098萬人次。新內閣首波開放中國和哈薩克旅客從9月25日開始到明年2月底赴泰免簽證。

為了在年底的觀光旺季吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣第二波決議，從今天起到明年5月10日為期半年，給予印度和台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。

泰國觀光局選在今天舉行記者會，宣布泰國的冬日節慶（Winter Festival）即將起跑，直到今年年底，其中包含泰國知名的水燈節、跨年倒數以及曼谷馬拉松等活動。

賽塔受邀在記者會中致詞表示，泰國要成為全世界知名的節慶國家，將軟實力推向全世界，而冬日節慶將成為吸引觀光客選擇泰國的原因之一。

賽塔表示，國家軟實力戰略委員會（The National Soft Power Strategy Committee）正在研究如何去除法律障礙以及建立知識共享的網絡，公私部門將一起努力促進軟實力，吸引創意產業。泰國已經準備好成為創造軟實力的領頭羊，驅動泰國的經濟發展，相信泰國在觀光產業上還有很多潛力，包括建立新機場和免簽政策都有幫助。

賽塔身兼國家軟實力戰略委員會主席，目標是向全世界宣傳泰國的軟實力，冬日節慶是其中一個主要的計畫。根據泰國政府統計，從10月到12月，全泰國大大小小的節慶就有3000多個。