烏克蘭和俄媒報導，俄羅斯前線作戰的S-400防空系統獲得了新型增程飛彈40N6，公布射程為380公里，過去的軍事新聞報導為開發中的增程型號，不過目前已經實際部署到前線作戰，可透過空中預警機或其他戰機來標定目標，讓 40N6自主接戰。

新型增程飛彈40N6，公布射程為380公里。（Rostec）

綜合烏俄蘭《防務特快》（Defense Express）及俄羅斯《衛星新聞》（Sputnik）10日報導，俄軍S-400部隊已經使用過新型40N6飛彈攻擊「最大距離的目標」並且俄羅斯A-50空中預警機可以與發射器協同操作，提供額外的導引給飛彈。

《防務特快》特別關注了這次攻擊中使用的飛彈，指出40N6的飛行軌跡，首先升至極高的高度，然後向下砸到預定目標，基本上賦予它「無與倫比的遠程打擊能力」和摧毀低空目標的能力。

40N6是俄羅斯製造的增程型地對空飛彈，可用於S-400和S-500防空系統，以可攻擊最多380公里範圍內，高空和低空飛行的目標。飛彈上的導引系統允許在超出發射器單元專用雷達範圍之外的目標上發射40N6。

俄羅斯軍事分析師科爾涅夫（Dmitry Kornev）解釋，標準雷達在偵測如這麼長距離外的目標時會遇到困難。

「飛彈可以飛往遠處的目標，但它不會知道該飛向何處並且對誰進行攻擊。同樣，發射器單元也可能不知道這一點，」

40N6則是透過中介來解決這個問題：「透過別套雷達系統來提供40N6目標標定的資訊」這種飛彈的到來，有效地將俄羅斯防空系統的有效射程加倍。而先前由於前面所述的目標獲取問題，大部分的防空飛彈射程不超過150公里。

40N6飛彈可以瞄準幾乎任何敵機，包括戰鬥機和轟炸機、巡弋飛彈以及空中長程雷達系統。又因為意料外的射程，40N6飛彈可以攻擊許多「沒有預期會遭受到攻擊的目標。」

雖然俄羅斯的S-400已經能夠擊退大規模的空襲，但將40N6納入其武器庫現在允許他們在非常遠的距離擊退這樣的攻擊。