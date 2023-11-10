陽明海運（2610）今（10）日公告第三季營收359.01億元，稅後淨利28.06億元，每股純益0.8元，第三季相較前兩季營收持平，但運價相較去年同期下滑，致使營收較去年同期減少。

陽明表示，11月緊接著第四季到明年第一季為歐美市場傳統淡季，貨櫃價量趨勢仍有待觀察。今日上海貨櫃運價指數SCFI轉跌，下跌3.52％至1,030.24點，終止連四漲，且四大歐美遠洋航線同步下跌，美西線再度轉下跌，且失守2,000美元關卡。

陽明累計前三季合併營收1,079.01億元，稅後淨利60.78億元，每股純益1.74元。

根據Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年運力供給成長8.4％，遠大於需求成長的1.4％；明年運力供給成長9.1％，仍遠大於需求成長的2.2％，連續兩年供需成長率維持顯著差距，供需成長失衡，為貨櫃海運業帶來營運挑戰。

再者，全球高通膨持續、國際地緣政治緊張，歐盟執委會針對「航運聯營體集體豁免條例」（CBER）的政策調整等，皆影響航運市場整體發展，陽明海運將積極關注各區域市場變化，在符合國際競爭法規規範下，彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置，以維持公司營運績效及國際競爭力。