41歲女星許維恩與男星王家梁在2021年結婚，今年6月產下寶貝千金「忒忒」，初為人父的他，昨（9日）PO出一段影片，竟意外把哄睡毯子丟到寶寶臉上，引發網友罵聲。

王家梁不時透過IG分享育兒日常，昨更新了一篇貼文「真男人就是要能屈能伸」。其中一段，他演出一位新手爸爸照顧嫩嬰日常遇到的狀況，將絲巾不經意蓋在4個多月女兒臉上，老婆許維恩經過看到這一幕時，他馬上將棉被拿起來安撫女兒。

王家梁行為引發網友罵聲，親自回應了。（圖／翻攝自王家梁IG）

不過影片雖然只有短短幾秒，這樣的拍片方式依舊引來網友撻伐，認為這樣的行為還是有危險性，留言批評「為了拍片拿被蓋嬰兒的臉有夠危險，就算只有一下，看起來觀感就是不好…」、「我女兒小的時侯，我多怕她被被蓋住，那時有太多嬰兒被被，衣物窒息的新聞」、「非常危險的舉動！！」

隨後，王家梁也意識到行為不妥，回覆網友留言並為自己的行為道歉「了解你的擔憂，當然之後再多加注意。我當時用的是絲質的嬰兒被被，相當輕也很透氣。謝謝提醒」。