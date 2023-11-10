高雄福華大飯店更搶先推出餐券預購，在旅展開跑前就已接受超過500組訂單。（柯宗緯攝）

高雄承億酒店旅展限定餐券67折起。（柯宗緯攝）

H2O HOTEL 水京棧國際酒店旅展餐券57折起。（柯宗緯攝）

高雄冬季旅展今（10）日起至13日在高雄巨蛋登場，近20家旅行業者聯手促銷。（柯宗緯攝）

高雄冬季旅展今（10）日起至13日在高雄巨蛋登場，近20家旅行業者聯手促銷，祭出最高第2人減1萬，遊韓國5天免萬元。而高雄福華等飯店業者也推出餐券下殺52折起。今天開展首日人氣爆棚，業者普遍反應，人潮較往年多近2成，顯示疫後民眾旅遊信心回穩，而泰國免簽政策，也帶動不少民眾洽詢。

這次旅展有近20家品牌旅行社聯手促銷最優惠，山富旅遊推超值遊輪行程，「歌詩達遊輪莎倫娜號」2024 全臺首航暢遊日本，高雄港出發，明年3月中旬起出發，優惠同房第 3、4 人6900 元起。喬安旅遊推出峴港會安巴拿山5日，旅展優惠第2人1萬9800 起。

五福旅遊推出多種優惠行程，旅展第2人最高減1萬。其中，泰國限時開放免簽政策，吸引不少旅客目光。泰風情5日2萬8900元起。可樂旅遊祭出旅展超優惠，其中CP值最高，首選韓國準沒錯，「韓國超值選」5日，有年輕人最愛的愛寶樂園、傳統韓服漫遊韓屋村，旅展最低8900元起。

南台灣年度餐券最狂促銷，高雄8間五星飯店餐券總動員，包含高雄圓山、水京棧、承億酒店、麗尊酒店、帕可麗酒店、義大天悅、義大皇家、高雄福華、世奇商旅等飯店餐券業者參展，老饕必買餐券下殺折扣 52 折起。

高雄福華大飯店更搶先推出餐券預購，在旅展開跑前就已接受超過500組訂單。旅展餐券 75 折起，限量限時推出超值餐飲聯合券每套只要 1699 元，有珍珠坊海鮮雙人組合餐、Smile One 精緻涮涮鍋或 網美咖啡廳HOVII Cafe西式料理雙人套餐三種不同風味的料理可選擇。麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧每張450 元；麗香苑假日全自助餐餐券每張只要690 元。

高雄承億酒店旅展限定餐券67折起，日全食美食遨遊券買五送一，旅展限定價4840 元／ 套；貳陸日全食下午茶 Buffet 餐券買五送一（4125 元／套）、買十送三（8250 元／套）；「池畔頂級雙人套餐券」買五送一(1萬900 元)、買十送三(2萬1800 元)；「両鍋暖心雙人餐券」買五送一(9900 元) 、買十送三(1萬9800 元)。而承億集團線上旅展也同時開跑，從11月1日至11月15 日為期兩周的線上旅展，文旅與酒店之官方網站都能選購。

H2O HOTEL 水京棧國際酒店旅展餐券57折起，祭出 Ripple 西餐廳午餉雅食假日半自助-午餐券730元；Ripple 西餐廳藝饗平日半自助-晚餐券1000元；Ripple 西餐廳海洋交響曲假日半自助晚餐券1500元；2023 樂活輕饗食平日午餐券每張300元；京饌饗味平日餐券每組1999元。