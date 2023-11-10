樂天女孩嘎琳看到可愛浪浪直說要融化了。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

人氣爆棚又充滿愛心的樂天啦啦隊女孩，為幫助流浪動物能有溫暖的家，不再受餓挨凍，日前與財團法人流浪動物之家基金會合作，拍攝限量2024浪浪毛孩公益月曆；籃籃、十元、陳伊、琳妲、嘎琳，進攝影棚後即與毛孩們互動玩耍，原本呈現貓狗大戰非常淘氣的小動物們，立刻被散播歡樂與愛的女孩們收服，拍照時都非常乖巧配合，讓拍攝圓滿順利完成。

散發陽光活力的樂天女孩，拍攝時知道毛孩們都曾經是被領養收養的流浪動物，雖然現在都有鏟屎官細心照料，過著幸福快樂的日子，但聽到帶著毛孩來拍攝的爸爸媽媽敘述浪浪的身世時，還是忍不住紅了眼眶，因此希望透過自己的力量，呼籲大家能給予浪浪更多關注與支持。

琳妲與可愛浪浪互動。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

陳伊逗弄可愛浪浪。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

這群可愛的貓狗小動物，感受到樂天女孩的愛心，一直開心舔著女孩，也會貼靠在女孩們的短裙邊調皮玩耍撒嬌，大家也開心的說：「真的被可愛毛孩融化了」。籃籃、十元、陳伊、琳妲、嘎琳與浪浪們超有愛的側拍畫面日前公開，吸引許多粉絲、網友都喊話一定要收藏。她們與小動物的精彩互動照片，全收錄在2024公益月曆中，女孩們對粉絲喊話，強調這是一本非常值得收藏的月曆，因為可以為浪浪付出心力。

財團法人流浪動物之家基金會長年無畏風雨救援，聲援許多浪浪，現缺乏飼料與醫療經費，基金會表示，狗園園區、中途、醫院裡，總數多達百餘隻老弱傷殘的浪浪們，被領養的機會微乎其微，牠們都是需要被特別照護並安養終生的浪浪們。疫情後，救助浪浪們的捐款大幅減少，原本就不易維護的園區工作雪上加霜，看到浪浪們努力生存的模樣，樂天女孩們積極的為浪浪們發聲，希望大家一起支持。

即日起在「流浪動物之家基金會」捐款網站定期定額年繳1200元（捐款連結https://reurl.cc/QZxo50），即可獲得限量5000份的「流浪動物之家與樂天女孩月曆」乙份，收藏5位樂天女孩與浪浪的可愛互動，搭配每月動物暖心語錄，陪伴2024每一天，世界更溫暖美好。

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