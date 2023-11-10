中國經歷了短暫緩和之後於10月份再陷入通縮，凸顯中國政府要重振內需相當困難。經濟學家認為，在房地產長期低迷的情況下，即便中國政府出台一系列刺激措施，仍未能提振消費者信心。不過中國並不會陷入通貨緊縮漩渦，持續的刺激政策將會讓通縮和緩而漫長。

《華爾街日報》指出，新公布的經濟數據顯示中國經濟復蘇勢頭減弱，10月份出口連續第6個月下降，製造業活動意外萎縮。一些經濟學家表示，消費者物價指數（CPI）同比下降0.2%，遠低於中國政府設定的全年上漲3%的目標，表明中國的基本需求仍疲軟，但並不一定意味著中國經濟會猛烈地大幅放緩。

荷蘭國際集團(ING)亞太區區域研究主管康奈爾（Robert Carnell）指出，這種局面的主要原因是供應過剩，而不是需求崩潰，通脹低迷主要是由食品價格大幅下降所致，國家統計局表示，CPI下降是由於10月份大部分地區天氣晴好，農產品供應充足，加上10月份黃金周節後消費需求回落。

報導說，與此同時，中國10月份生產者價格指數（PPI）同比也下降2.6%，標誌著連續第13個月出現通縮，這加劇了人們對許多工廠業主正大幅降價以爭奪市場份額的擔憂。深圳龍崗工業園區一位黃姓經理說，今年迄今訂單同比減少近40%，他的汽車儀錶盤攝像頭被迫大幅折扣，公司利潤率縮小，「這是我們經歷過的最糟糕的一年。」

報導指出，今年大部分時間通縮壓力一直困擾中國經濟，取消疫情封控後，經濟一度出現消費熱潮，但隨著房地產危機的加深，熱潮很快就消退。經濟學家們正在辯論中國是否面臨債務通縮陷阱的風險，許多人認為，隨著更多刺激措施的推出，中國可以避免長期通貨緊縮。

凱投宏觀(Capital Economics)的經濟學家表示，中國的通脹率在可預見的未來似乎仍將保持低位，中國並非即將進入通貨緊縮的漩渦，隨著政策支持逐步到位，核心通脹率很可能在明年上半年恢復到1%以上。另一些人警告說，通縮壓力將持續存在，部分原因是西方經濟體減少對中國供應鏈依賴，中國製造業產能過剩風險持續上升。

瑞穗證券亞洲(Mizuho Securities Asia)經濟學家表示，中國很可能面臨長期通縮壓力，因為國內需求也許無法消化閒置產能。通縮影響可能輕微，但會持續很長時間。

除了降低房貸利率和放鬆大城市購房限制之外，中國上個月還公佈了一項增發人民幣1兆元（約合台幣4.25兆元）國債以支持國內經濟的計畫，但經濟學家認為需要採取更有力的措施來穩增長。瑞聯銀行(Union Bancaire Privee)經濟學家預計，中國央行可能在12月進一步降息。