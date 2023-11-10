民進黨總統參選人賴清德近日在民進黨中常會上說陸生應比照外籍生納入健保，但黨內有人擔憂引起深綠支持者反彈。對此，賴今回應，無論在醫療人權或防疫角度來看，都有其必要性，目前黨內同仁都能接受，這是應該走的方向。

賴清德表示，陸生比照外籍生納入健保的照顧，在醫療人權上有其道理，更何況經過3年防疫，若陸生納入健保，在整體防治網上會更加周延，在防疫角度也有其必要，目前經過討論之後，黨內同仁基本上也都可以接受，因為這是應該要走的方向。

賴清德提到，有人刻意拿陸生納保與民眾黨的立委候選人來講，這完全是兩件事，一個是站在人權的角度，另一個是社會質疑民眾黨要提名的不分區立法委員，有涉及要求大陸盡速統一台灣，而且也不敢公開表達反對大陸武力併購台灣，這樣狀況之下，到底適不適合擔任立法委員？這是民眾黨主席柯文哲必須對外說明的事，兩件事不一樣，不可以相提並論。