震驚社會的台中張姓天珠商人命案，主嫌黃焌柚因1顆「天地眼中眼」天珠，教唆友人李政達、李之楷等人綁架殺害張姓天珠商人，還搶走14串市價千萬的天珠。黃焌柚、李政達一審遭判死刑、李之楷無期徒刑，二審除李之楷維持原判，黃、李皆改判無期徒刑， 3人不服提起上訴，台中高等法院10日宣判，黃焌柚、李政達部分，改判無期徒刑，褫奪公權；李之楷則改判處有期徒刑20年。本案仍得上訴第三審，尚未確定。

該案發生在2019年，台商黃焌柚與張姓天珠商人原本為朋友，2人合夥買賣天珠，卻因為黃認為張販售天珠利潤分配不公，2019年4月私吞販售2人共有的「天地眼中眼」天珠，並以38萬人民幣的價格賣出且中飽私囊，之後因張男追討該「天地眼中眼」天珠而知悉，雙方發生爭吵。

前怨未消，黃男又因缺錢花用，私下找上曾經擔任廚師的李政達，2人合謀強盜張男隨身攜帶的天珠且預謀殺害張，李男找來李之楷及蔡姓、黃姓等同夥，於2019年11月25日假藉購買天珠，約張在台中市北屯區某停車場碰面，見張男現身，李男就持折疊刀朝張男頭、頸猛刺32刀，致張男死亡。

李男搶走張男身上市價1042萬元的14顆天珠，並計畫將張男遺體載至霧峰山區埋屍，因民眾見其行跡鬼祟報警而被查獲。一審法官認為李、黃謀財害命惡行重大，依強盜殺人等罪判2人死刑，另李之楷判無期徒刑；二審認為黃、李2人手段雖殘暴，但未達極度殘虐、執拗程度，仍有教化可能，改判無期徒刑，3人不服判決上訴。

台中高分院更一審10日上午宣判指出，考量李政達、李之楷過往無犯罪前科，黃焌柚亦無類此人身傷害殺人素行，認其3人應非窮兇極惡之人，不具無法教化改善之絕對反社會性，是如對黃焌柚3人施以長期監禁，使其等深刻反省，矯正偏差之價值觀念，仍有令其等遷善而再次復歸社會生活之可能，故認尚無對其3人處以死刑之極刑，使其與人世永久隔絕之必要。判處黃焌柚、李政達均無期徒刑，褫奪公權終身。

另外李之楷犯案時僅18歲多，智慮未成熟，因受他人慫恿犯案，應屬情輕法重，於依《刑法》第59條規定，酌減其刑後，判處有期徒刑20年。