台北市環南市場二期內部。（粘耿豪攝）

台北市議會財建委員會今(10)日前往環南市場考察。（粘耿豪攝）

台北市環南市場從1999年起推動改建，然而至今依然難產，興建經費後續又需追加預算，引起藍綠議員不滿，台北市議會財建委員會今(10)日前往環南市場考察，點出多項缺失，北市議員秦慧珠更批「孩子都長大結婚生子，環南市場還沒蓋好」，市議員洪婉臻也批市場空間至今仍充斥腥臭味，市府訪日視察市場多次，「到底有沒有學到經驗」。

位在台北市萬華區的環南綜合市場始建於1978年，因建築物老舊於1999年展開改建，結果改建至今25年仍難產，不僅歷經變更6次設計，預算也從原先編列86億元預算增至94億元，如今仍盼追加1.23億元物調費用，引爆藍綠議員怒火。

國民黨北市議員秦慧珠痛批，這個市場改建案創下一個「惡例」，一座市場改建要花4分之一世紀，25年都可以讓一個小孩從出生到長大結婚生子，「結果環南市場還沒蓋好」，如今距離完工僅剩4個多月還跟議會討預算，「是吃定議會不得不給嗎？」。

秦慧珠直言台北市政府欠市民、攤商一個交代，台北市工務局、主責單位水利處以及設計監造廠商啟達聯合建築師事務所都該被列管，「改建市場要25年誰可接受，大家有命能等這麼久嗎？」

民進黨議員顏若芳在考察時，發現環南市場二期停車場的道路鋪面易打滑，若地面積水更容易跌倒，要求改善以防危險；市議員洪婉臻也指出，環南市場未來不僅只是市場，對萬華來說更是重要的觀光景點，然而花了近百億改建但市場仍有異味，質疑市府「去日本視察市場這麼多次，到底有沒有學到經驗」。

北市市場處副處長高群荐表示，改建市場的過程宛如「穿著西裝改西裝」，可能實際建出來後發現使用狀況有落差，因此後續仍會繼續調整，確實也與攤商溝通時間較晚有關，導致變更時間相對變晚。

另外針對腥臭味問題，高群荐指出，後續將輔導攤商將腥味較重的肉渣、生鮮等廚餘，用專用垃圾袋打包後，移至垃圾冷藏場集中處理，打造GHP規範。

最後，財建委員會第一召集人、北市議員郭昭巖表示，環南市場一期時柯市府為搶快進駐，結果卻發現一堆缺失，後續又花約千萬元才徹底改善完畢，二期不能重蹈覆轍，環南市場明年就要啟用，改善進度不能慢，要求施工廠商在11月底前須將所有問題改善完畢。