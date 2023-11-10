機車闖紅燈被擊落 騎士翻轉一圈落地送醫

台北市1名侯姓騎士，今天上午11時許，騎車行經中山區松江路長春路口時，不明原因闖紅燈遭綠燈的直行汽車撞上，受傷送醫。（圖／警方提供）

台北市1名侯姓騎士，今天上午11時許，騎車行經中山區松江路長春路口時，不明原因闖紅燈遭綠燈的直行汽車撞上，受傷送醫。（圖／警方提供）

台北市1名侯姓騎士，今天上午11時許，騎車行經中山區松江路長春路口時，不明原因闖紅燈遭綠燈的直行汽車撞上，受傷送醫。

警方表示，今（10）日上午11時許，台北市中山區松江路、長春路口發生一起車禍，侯姓男騎士騎乘普重機沿長春路往東行駛，疑似違反號誌與松江路南往北行駛之自小客張姓男駕駛小客車發生碰撞。侯男被撞後噴飛，翻轉一圈後落地受傷送醫，雙方酒測值為0，詳細肇事責任還有調釐清。