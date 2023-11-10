Coldplay成員吉他手強尼邦藍（Jonny Buckland）（右2），在工作人員引導下，率先搭上保母車。（任義宇攝）

Coldplay成員貝斯手蓋貝瑞曼（Guy Berryman）（上）上車前，有揮手向現場粉絲致意，引起粉絲尖叫。（任義宇攝）

Coldplay成員鼓手威爾查恩（William Champion）（左2）上車後，車隊就陸續離開現場，獨缺主唱克里斯馬汀（Chris Martin），將於傍晚5點半抵達。（任義宇攝）

現場多名粉絲守候Coldplay到來。（任義宇攝）

英國搖滾團體Coldplay，將於明天起一連2天到高雄世運主場館開唱，其中3名團員包含吉他手強尼邦藍（Jonny Buckland）、貝斯手蓋貝瑞曼（Guy Berryman）、鼓手威爾查恩（William Champion）搭乘私人專機，今天下午4點於高雄小港國際機場落地，而主唱克里斯馬汀（Chris Martin）自己搭乘一架專機，將於傍晚5點半抵達。

Coldplay成員搭乘灣流私人專機，於今天下午4點落地於高雄小港機場，現場約有數十名粉絲到場守候接機，其中3名成員依序是吉他手強尼邦藍、貝斯手蓋貝瑞曼、鼓手威爾查恩，在工作人員引導下，搭上保母車離開機場，其中蓋貝瑞曼還有向現場粉絲揮手致意，引起現場粉絲尖叫。

不過現場並未發現主唱克里斯馬汀身影，據粉絲表示，Coldplay成員會坐2個航班抵台，據說主唱班機約2個小時後才到；現場工作人員證實，主唱專機會在傍晚5點半抵達。