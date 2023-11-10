文策院舉辦TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇10日登場，影后級女星林依晨、謝盈萱、許瑋甯擔任與談者，由Janet出任主持人，金獎級閃光陣容吸引200位觀眾滿場聆聽。林依晨透露曾抗拒「傻白甜」角色，受Baby Fat所苦，吃完食物去催吐；許瑋甯以前反而很想演傻白甜，但都接到搶人男友的角色；謝盈萱談到走過外界議論的低潮，近期申請藝術家駐村計畫，獲選就會消失半年。

各自成為演員的契機，謝盈萱說初期並無當演員的志向，原本不知何謂表演，直到踏進北藝大才知道有戲劇系，看到裡面的學長姊有點反叛、有點中二，正準備一齣劇，要演清朝人，所以頭都剃一半，「我覺得他們狀態很自在，好做自己」，因而報考。

許瑋甯坦言很小就想當演員，「我小學在班上很愛講話，講到常被記警告，還被處罰上台表演，結果反而覺得獲得認同。」她說大眾認識她是在模特兒時期，但模特兒工作讓她獲得肢體學習。

林依晨在政大時就讀韓文系，當時她單純只想到能養家活口的方向，本想當老師或家教、甚至藝文記者。但高三時「不知天高地厚去參加選美，因為獎金很高，結果開始當了平面模特兒，又遇上台灣興盛的偶像劇。是在懵懵懂懂之中學習。」

當年林依晨是學生演員，常拍完夜戲，在速食店趴2小時接著清晨趕去上課，她說學業和演藝互為彼此的避風港和充電站，兩邊都放不下；謝盈萱聽了讚嘆，笑說自己做不到，大學時滿腦子只在想如何呈現表演，但學科很糟，很佩服林依晨。

Janet分享自己學生時期是學醫的，來台灣時只會講台語，因為拍了一支廣告，開始當模特兒，雖然把偶像楊紫瓊當目標，但始終進不了演藝圈，幾經低潮，直到遇到《瘋台灣》節目才打開這條路。她透露早期曾有演戲演不出來，回家痛哭，甚至隔天到了片場又哭，壓力很大。

關於曾有的低潮，林依晨透露有過很長一段時間受「baby fat」所苦，一直接到「傻白甜」的角色，後來內心會困惑：「難道30多歲還要演這樣的角色嗎？」她甚至為了控制體態，不敢在經紀人面前吃飯；忍不住時會到超商買很多想吃的東西，各吃一口，再去催吐。

許瑋甯笑說跟林依晨恰恰相反：「我很想演『傻白甜』，但我長得生人勿近，外型被覺得高冷，永遠只能演搶人家男友、不得善終的人。」林依晨認為，很多角色因為有了缺陷在鏡頭前面才是美麗的，這樣想來，也覺得自己身為演員，是不是不用一定維持完美？

謝盈萱的低潮彷彿在她的事業高潮之後浮現。她說早期在劇場演戲，群眾很小，「不會有奇怪的留言、對外在的攻擊」。2018年獲金馬影后，成為更接近公眾的人，開始接收的訊息比較海量，讓她開始有較大情緒坡度的跌落。那時她開始覺得好像必須學習接受，但又想反抗為何得依照既定模式，於是一直在思考妥協。

對於謝盈萱談及的外來議論，林依晨分享自己的處理方式，她比喻：「我要吃一碗營養豐富的魚湯，可是很多魚刺，像惡意批評，我會慢慢挑出來，一根都不會吃下去；我就是要喝湯、要吃魚肉，所以魚刺我就一根根吐出來。」

講到突破，林依晨曾在當紅時，暫停事業去英國讀書。她形容是：「如果開車開很快，很爽，但也許很多風景看不到，任何選擇都有收穫，這不就是我們來的目的。去英國有被歧視、有被老師噹、要排隊買菜，每一件事都覺得很過癮。」

謝盈萱坦承一直想嘗試擔任舞台劇導演，也一直有在編劇，「但2、3年至今，生出來的東西還不能擺上檯面。我現在44歲開始進入另一個分水嶺，40到50歲，無論男女都要面對進入表演的下一個階段，也不是想休息，而是需要另一種充電。」她透露近期投遞了藝術家駐村企畫，希望能因而充電，但很怕沒上會很丟臉，如果上了就會消失半年。

許瑋甯提到新的嘗試，想過開畫展、或像林依晨當作家，也喜歡故事開發。林依晨也透露有些故事在腦中成型，有劇本在醞釀中，期待未來跟大家見面。