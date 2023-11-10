有些女性很聰明，能夠輕易猜透人心。命理網站《第一星座》分享3個智商高的星座女，普通人根本惹不起，她們不會被人牽著鼻子走，若是有人刻意陷害，很快就會發現異狀，甚至馬上給出回擊，令人佩服。

▎生肖蛇

屬蛇女做事雷厲風行，效率非常高，在職場上能做出亮眼成績，還擁有一顆上進心，努力取得更高的工作崗位，若是有小人想陷害她們，宛如搬石頭砸自己的腳，屬蛇女不僅智商高，觀察也很敏銳，馬上就會發現識破並反擊，把對方殺個措手不及。

▎生肖虎

屬虎女個性霸氣又聰明，會用全方面的視角看事情，透過狀況就能看出本質，或是與別人聊天時，很快就能猜出對方的用意，她們一開始都不會說破，而是在一旁淡定觀察，看對方怎麼表演，不容易被別人牽著鼻子走，思考非常獨立。

▎生肖雞

屬雞女總是不動聲色，表現出旁觀者的態度，別人會以為她們什麼都不知道，但屬雞女心裡其實很清楚，把一切看在眼裡，明白對方在打什麼主意，若是有小人出招陷害，屬雞女絕對會回擊，而且對付起來游刃有餘，過程中態度從容。