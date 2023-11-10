南台灣最大路跑盛會「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日熱鬧登場，今年賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，吸引逾萬名國內外菁英好手報名參賽，更有超過200名國際選手前來挑戰，包括來勢洶洶的肯亞選手及台灣常勝軍朱盈穎、蔡雅安等好手均期待在賽事中突破自我，跑出佳績。

高市府運發局指出，被跑者認證一生至少要跑1次的高雄富邦馬拉松，今年高手如雲，朱盈穎被稱為最強素人，他原本跑步是為了紓壓，後來跑成興趣，曾在2018年參加大阪馬拉松時跑出3小時內完賽的佳績，非科班選手能創下如此紀錄實屬罕見。

蔡雅安身材纖細，一開始投入跑步運動是為了控制體重，發現跑步不僅提升自信也幫助心情放鬆，曾在2019年拿下高雄馬拉松國內女子冠軍，去年則奪下女子組第三名，對於高雄民眾熱情印象深刻，她期待今年也能跑出破3的佳績。

運發局表示，馬拉松常勝軍肯亞選手，今年高馬也不缺席，剛奪下2023年金門馬拉松全馬冠軍的男子選手JOSEPH MWANGI NGARE，以及女子組第一名PRISCILA CHEPATIY KIPRUTO，半程馬冠軍STEPHEN KIMEMIA NJOGU等人，也都將共襄盛舉，角逐總獎金高達234萬元的高雄富邦馬拉松。

運發局指出，除了路跑選手外，此屆賽會也吸引許多國內藝人前來參賽，台劇女神蘇晏霈將在11月26日擔任鳴槍嘉賓，Peggy、賴芊合、洪毛、田家達、尹昭德以及林柏妤等人也一起報名參加21K半馬賽程，挑戰自我極限。此外，外景節目主持人、法國作家跑者吉雷米也報名參賽。