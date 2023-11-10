新黨立委參選人游智彬今(10日)指控賴清德選舉大將、民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家，質疑聚眾淫亂，系統性讓民進黨機器染黑染黃？民進黨發言人張志豪表示，組織部主任林正鴻對於個人不當行為對團隊造成困擾與爭議，深感歉意，為負起責任，已請辭獲准。國民黨台北市議員徐巧芯狠酸，從梁文傑到陳凱凌、陳宗彥等人，這個派系到底有多亂？她附上各地新潮流名單，直呼請大家多注意。

「新潮流又沾粉味！為什麼我要說又呢？」徐巧芯今(10日)在臉書發文表示，今天民進黨且隸屬新潮流的組織部主任被踢爆，穿民進黨的制服上酒店激吻女子。她質疑，「白天一本正經，晚上摸乳念經，難道已經成為新潮流的日常了嗎？」

徐巧芯強調，雖然林正鴻已經立刻請辭，但從過去的梁文傑再到林正鴻，還有陳凱凌、陳宗彥、丁允恭、林秉樞等人的種種作為，「我就問，這個派系到底有多亂？可能亂到民進黨自己內部的其他派系都看不下去了呢？嘻嘻！」

「新潮流不散，台灣了一半！」徐巧芯直言，「留言處附上各地新潮流名單，請大家多加注意！」

同為藍營北市議員的游淑慧也發文直呼，「我一直說：民進黨是男性政客的天堂，他們不缺三味：酒味、粉味、錢味。一點都不奇怪！」

網友表示，「人家林主任只是交辦賴主席交代的任務，鞏固婦女票，所以就跑去酒店拉票而已，大家不要大驚小怪」、「新潮流不倒，台灣不會好」、「新潮流真會玩」、「放心老婆早就知道了」、「麟麟笑了，有人救他」、「相信還有更多，繼續打爆」、「兒女又要喊加油了，笑死！」