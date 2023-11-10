中職「台灣大賽」前4戰打完兩隊戰成2勝2敗平手局面，樂天桃猿總教練曾豪駒認為，接下來的比賽要勝出關鍵還是在細節，「誰能掌握的好勝出機率就高。」味全龍總教練葉君璋則認為，戰況膠著最主要關鍵是在投手，至於接下來的關鍵是什麼？他笑答：「我沒辦法預測。」

前2戰都打到延長賽才分勝負，4戰分差都十分接近，葉君璋點出關鍵，「兩隊的先發、牛棚都很好，尤其他們，表現比季賽更好，我覺得是專注度（更好），因為我們本來就是靠牛棚才能走到總冠軍賽。」

至於剩下最多3場比賽的贏球關鍵？曾豪駒認為還是在細節，「這4場大家都有掌握好跟不好的地方，就成為勝負關鍵 ，系列賽前4場雙方投手、守備上都有一定水準，攻擊也互相往來，就看誰掌握度高誰就有勝出機會。」

不過，葉君璋則點出另一看法，他認為，台灣大賽從去年起改成「2-2-3」，相較於過去是「2-3-2」的賽程，投手疲勞度可能會比較好一點，但這樣的賽程安排對教練團、球員都是第1次遇到，「所以後3場，我覺得很難預測。」

而桃猿打完總冠軍賽前4場比賽尚未開轟，反觀龍隊已經有3轟表現，曾豪駒認為，主要是在總冠軍賽對方針對桃猿強打者一定會有擬訂方向，投球策略執行成功，打者要掌握也比較困難。