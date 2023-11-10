由茱莉亞音樂院校友黃凱盈發起的「Taiwan88計畫」，9、10日到離島琉球鄉的琉球、白沙、全德、天南等4所國小巡迴演出，當中鋼琴6手及8手聯彈世界曲目的表演，驚豔眾人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由茱莉亞音樂院校友黃凱盈發起的「Taiwan88計畫」，9、10日到離島琉球鄉的琉球、白沙、全德、天南等4所國小巡迴演出，當中鋼琴6手及8手聯彈世界曲目的表演，驚豔眾人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由茱莉亞音樂院校友黃凱盈發起的「Taiwan88計畫」，在屏縣府的媒合下，9、10日到離島琉球鄉的琉球、白沙、全德、天南等4所國小巡迴演出，當中鋼琴6手及8手聯彈世界曲目的表演，不僅驚豔眾人，也開啟孩童盡情發揮鋼琴88鍵的音樂能量。

縣府教育處指出，「Taiwan88計畫」由茱莉亞音樂院校友黃凱盈所發起，希望透過鋼琴上的「88」個鍵將音樂帶入校園，而這次音樂會由鋼琴家蔡佩真與黃凱盈、大提琴家呂超倫及屏東大學音樂系主任葉乃菁帶領學生進行展演，共同展現長笛、小提琴、大提琴、木笛等樂器與鋼琴的合作藝術之美。

教育處表示，感謝參與展演音樂家們的付出，以及大田精密工業股份有限公司對活動的支持，這次的巡迴音樂會不僅為小琉球師生帶來音樂的美饌與難忘的音樂體驗，還促進縣府團隊與屏東大學音樂系與在地產業的合作及交流機會，未來，縣府將持續推動藝術與美感教育深耕方案，讓音樂藝術能量持續在校園中成長與發光。

參加小琉球展演的音樂家們表示，非常榮幸能夠參與這次校園巡迴音樂會，這不僅是回饋社會的一種方式，同時也為學生提供了一個珍貴的實踐機會。

葉乃菁說，此次合作將增廣音樂教學的視野，希望能實踐身在屏東、放眼世界的目標，提升參與表演學生的音樂及跨域職場競爭力。

他說，活動現場也帶來鋼琴6手及8手聯彈世界曲目，讓孩童盡情發揮鋼琴88鍵的音樂能量，音樂會過程中也藉由互動方式讓學生進行音樂創作，期待透過實踐的方式，讓學生體會古典音樂之美與拓展國際視野。