公司表示，高毛利鋼品產業狀況持續成長，尤其是航太產業，波音和空巴截至今年第三季累計淨接單已接近2022年全年，積壓訂單持續累積，盤商對航太未來景氣樂觀，帶動材料端的出貨。油氣及能源仍平穩向上，軍工方面則由於戰爭沒有停止跡象，訂單仍持續增加，預料高毛利訂單的成長動能將延續至明年，成為公司營運的有力支撐。

展望未來，榮剛月接單毛利率、營收平均單價及接單重量現階段呈穩定與成長，如今尚有大量訂單待消化，未來將持續以積極出貨、降低庫存、增加營收為目標。