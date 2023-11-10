公司表示，高毛利鋼品產業狀況持續成長，尤其是航太產業，波音和空巴截至今年第三季累計淨接單已接近2022年全年，積壓訂單持續累積，盤商對航太未來景氣樂觀，帶動材料端的出貨。油氣及能源仍平穩向上，軍工方面則由於戰爭沒有停止跡象，訂單仍持續增加，預料高毛利訂單的成長動能將延續至明年，成為公司營運的有力支撐。
展望未來，榮剛月接單毛利率、營收平均單價及接單重量現階段呈穩定與成長，如今尚有大量訂單待消化，未來將持續以積極出貨、降低庫存、增加營收為目標。
台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)公告10月份自結合併營收為新台幣11.47億元，月增7.25%、年增2.76%，累計前10月合併營收為113.81億元，年增12.12%，當月營收及累計營收均維持成長態勢。公司提到，預料高毛利訂單的成長動能將延續至明年，如今尚有大量訂單待消化，未來將持續以積極出貨、降低庫存、增加營收為目標。
公司表示，高毛利鋼品產業狀況持續成長，尤其是航太產業，波音和空巴截至今年第三季累計淨接單已接近2022年全年，積壓訂單持續累積，盤商對航太未來景氣樂觀，帶動材料端的出貨。油氣及能源仍平穩向上，軍工方面則由於戰爭沒有停止跡象，訂單仍持續增加，預料高毛利訂單的成長動能將延續至明年，成為公司營運的有力支撐。
展望未來，榮剛月接單毛利率、營收平均單價及接單重量現階段呈穩定與成長，如今尚有大量訂單待消化，未來將持續以積極出貨、降低庫存、增加營收為目標。
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