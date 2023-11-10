前立委郭正亮。（資料照片）

前總統馬英九拋出全民調方案以整和藍白兩黨，不過竟聯絡不上金溥聰，只好由馬辦發言人蕭旭岑公開喊話。對於金溥聰曾經說「要挺著胸膛倒下去」，郭正亮怒稱不會去扶他，「你自己去躺，可是我要贏，我要下架民進黨！」

距離總統候選人登記10日，前總統馬英九呼籲採全民調方式打破侯柯整合僵局，聯手在明年1月13日下架民進黨。不過，竟傳出馬英九聯絡不上金溥聰，因此才由馬辦發言人蕭旭岑公開喊話。

根據《中時新聞網》獨家報導，馬英九本想與金溥聰直接溝通，希望能夠化解一些歧見，但因為始終聯絡不上，因此才由馬辦發言人蕭旭岑公開喊話，希望在有限的時間內儘快促成「藍白合」。

前立委郭正亮今（10）日在《新聞大白話》分析，如果侯友宜不同意，韓國瑜也不可能當侯友宜副手，那要請侯友宜告訴大家，單獨選的勝選方程式是什麼？怎麼可能贏？「你就是不會贏！」

郭正亮直言，侯友宜搭檔韓國瑜還有一點點機會，韓國瑜最後的呼籲，侯友宜又不接受，那要怎麼選？勝選方程式都沒有！

至於金溥聰曾說要挺著胸膛倒下去，郭正亮怒稱不會去扶他，「你自己去躺，可是我要贏，我要下架民進黨！」