中華電10月自結合併營收為194.4億元，創今年度與近五年同期比新高，並較去年同期增加1.1%；營業淨利為38.7億元，年增2.5%，稅前淨利為38.6億元，年增2.6%；歸屬於母公司業主之淨利為31.1億元，年成長達7.8%，EBITDA為71.9億元，年增1.7%，稅後EPS為0.4元，較去年同期增加0.03元。中華電累計前10月合併營收達1,807.8億元、達成率100.2%～100.9%；營業淨利為397.7億元、達成率104.2%～107.2%；稅前淨利為404.2億元、達成率104.6%～108.2%；歸屬母公司業主淨利為317.7億元、達成率105.8%～110.2%；及稅後EPS為4.1元、達成率105.8%～110.2%；皆超越財測目標。

中華電表示，累計至10月底，整體營收與財務績效穩健走揚，超越預期。個人家庭事業群營收持續向上，企客事業群穩定發展，國際事業群持續維持營收年增率雙位數佳績。中華電10月底行動通信總客戶數達1298.4萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.1%，已連續34個月成長；光世代寬頻用戶數為379萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達124.9萬戶；MOD客戶數則達205.4萬戶。

台灣大10月自結合併營收148.2億元，EBITDA為28.3億元，營業利益13.5億元，較去年同期成長 7%，稅後淨利8.7億元，稅後EPS為0.31元。累計前10個月自結合併營收1445.7億元，EBITDA為291.7億元，營業利益144.1億元，稅後淨利為95.5億元，稅後EPS為3.39元。台灣大財務長兼發言人張家麒表示，公平會已於10月11日附負擔通過台灣大與台灣之星之合併案，目前進入合併發行新股申報生效階段，台灣大已於11月8日公告之訊息，合併基準日將以今年12月1日為目標。

台灣大受惠iPhone 15系列開賣，選搭月租1399元以上高資費者占比較前一代提升，加上台灣大獨門方案助攻，有效推動用戶升轉5G，並在漫遊與遊戲相關收入加持下，使10月份行動服務營收創108年1月後單月新高，年成長率更來到7.7%。智慧型手機月租ARPU年成長5.8%，達724元，亦為近四年新高。月租用戶月退租率持續維持低檔，僅0.7%。行動業務的亮麗表現，大幅推升整體電信服務營收，年增率逾7%，帶動10月份電信營業利益較去年同期成長10%。

遠傳10月受惠iPhone 15新機銷售強勁帶動客戶升級5G、新經濟營收貢獻和漫遊業務持續增溫等因素，10月份合併總營收年成長率為7.9%，達到新台幣89.23億元。獲利方面，10月份合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.3%與17.0%，達到26.59億元與9.59億元。10月單月稅後EPS為0.29元，年增率17.0%，維持強勁雙位數增長。累計至今年10月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為761.47億元、265.93億元與93.07億元，年成長率分別為4.2%、4.4%及18.1%；累計前10個月自結之稅後EPS為2.86元，年增率達18.1%。