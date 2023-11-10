孫男費盡心思拖延，但酒測值仍高達每公升0.94毫克，偵詢後依公共危險罪移送偵辦。（翻攝畫面）

高雄市1名57歲孫姓男子去年因酒駕遭警方查獲，但孫男仍不知悔改依舊酒駕上路。日前騎乘普重機因車頭燈未開遭員警攔查，孫男竟稱腸胃不適想上廁所，警方因此全程監視陪同返家如廁再返回實施酒測，孫男費盡心思拖延，但酒測值仍高達每公升0.94毫克，偵詢後依公共危險罪移送偵辦。

警方表示，鼓山分局旗津分駐所員警，於前（8）日深夜23時許巡經中洲三路時，見孫男騎乘之普重機車頭燈未開，上前盤查時發現孫男散發濃厚酒味，遂要求孫男接受酒測，惟孫男竟假借想上廁所規避警方酒測，遭現場員警喝斥後，竟使出拖延戰術稱想回家上廁所，警方經孫男同意後陪同其返家如廁，並監視其行徑，如廁後再重回攔停地點實施酒測，孫男眼見拖延戰術效果有限，只好配合吹測，最後經吹測後酒測值高達每公升0.94毫克。事後孫男才坦承喝了四罐啤酒，兩瓶保力達後上騎車上路，而孫男酒後駕車的行徑顯觸犯公共危險罪，如此不知悔改的行為恐將面臨更嚴厲之刑事及行政罰則！

鼓山分局呼籲民眾，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並會針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者一同防制，協助對顧客宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕。絕酒駕的發生。

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