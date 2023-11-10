衛福部8日宣布《人工生殖法》修法方向，包括開放代理孕母，最快會在明年底送政院審查，不過此議題一出馬上引起各界議論，有民眾輕輕鬆鬆就列出17大項問題，說「未能完善以上說的種種問題之前，我個人不支持」。

代理孕母議題引起各界討論，不少網友都為此表達自己的態度。鄉民「blessbless」今（10）日在PTT女板表示，代理孕母其實是很大的議題，而不少國家雖然早已開放，但相關問題卻一直都無法好好解決。

原PO輕鬆就列出17大項問題，包括孩子生下來雇主反悔了、性別不是雇主想要的、孩子生下來後代理孕母反悔把孩子帶走、代理孕母因難產死亡、代理孕母是否有母權、代孕生產醫療是否可納健保、代孕造成子宮受損等。

更以知名大陸女星鄭爽的代孕棄養事件為例，認為未來台灣不可能不會出現類似狀況，說「台灣要推代孕當然跟同志有關係，畢竟很多同志想要小孩，但是台灣是否準備好了？我的看法是，在還未能完善以上說的種種問題之前，我個人不支持，而且如果有硬要推的政黨與政客，我不會投他們，除非法律已經完善」。