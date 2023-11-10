彰化檢調查獲詐領發票案，不法所得高達1500多萬元，中區國稅局回應，該案不法所得國稅局會請求返還，不過要等到判決之後才可能返還。
彰化地檢查獲詐領發票獎金案，主嫌夥同旗下10餘人在沙鹿虛設7家水公司， 3年有5萬9203張發票中獎，詐領1547萬餘元，其中一對陳姓夫妻印出兌領。
中區國稅局表示，該案是由檢舉人檢舉，再移送案件，由於詐領獎金高達1500多萬元，在該區是一個大案。所被詐領的獎金，中區國稅局將依法請求返還。
彰化檢調查獲詐領發票案，不法所得高達1500多萬元，中區國稅局回應，該案不法所得國稅局會請求返還，不過要等到判決之後才可能返還。
彰化地檢查獲詐領發票獎金案，主嫌夥同旗下10餘人在沙鹿虛設7家水公司， 3年有5萬9203張發票中獎，詐領1547萬餘元，其中一對陳姓夫妻印出兌領。
中區國稅局表示，該案是由檢舉人檢舉，再移送案件，由於詐領獎金高達1500多萬元，在該區是一個大案。所被詐領的獎金，中區國稅局將依法請求返還。
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