富邦媒表示，10月份營運亮點，其一來自momo專櫃美妝周年慶助攻，活動集結超過3,000大知名美妝品牌、破10萬件人氣商品優惠陣容，推升專櫃保養品的買氣；解封後餐飲商機續熱，加上年末聚餐需求的預期心理，momo與餐飲飯店品牌攜手推出活動受到消費者青睞，帶動連鎖餐廳、五星飯店與連鎖速食票券的銷售；而iPhone 15熱潮持續延燒，也有不錯的銷售表現。

時序進入11月份，momo《雙11超狂購物節》活熱展開中，隨著臨近11月11日的到來，活動將再掀第二波優惠高峰，除全站數百萬件商品挑戰全年最低價，momo霸氣寵粉回饋好康不手軟，下單當日可參加登記「Ford百萬名車」與「總價破200萬旅行星級票券」抽獎資格。超夯「組隊賺回饋」再度火速開戰， 11月11日把握機會力拼全站23％回饋。

雙11當日還有「11萬份美食」瘋狂送，累積消費滿1,111元即可參加登記麥當勞蛋捲冰淇淋、全家法式千層蛋糕、迷客夏琥珀烏龍拿鐵、頂呱呱甜甜包、三商餐飲等好禮六選一。mo粉最愛的「狂撒百萬紅包」場次與名額再加碼，祭出最大包1,111元mo幣獎項，還有高鐵假期400折價券、哈根達斯80折價券、頂呱呱折價券及迷客夏折價券獎項等你收入袋。

momo「超級直播間」於11月11日邀請雙11直播大使吳映潔GEmma領頭帶逛破盤價商品，更祭出天天下單抽話題新機iPhone 15好康活動。歷年最熱鬧「1111超狂購物節晚會」也將盛大展開，11月10日及11月11日連續兩天晚間8點至10點開播，由黃豪平領頭帶逛破盤價商品。