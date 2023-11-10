今年4月民進黨台東縣立委初選出爐，由前台東市長、前台東縣立委賴坤成通過提名為2024民進黨台東縣立委參選人，連任三屆的現任台東縣立委劉櫂豪在初選落敗，劉櫂豪今指出，隨著投票日的接近，許多鄉親關心他是否朝既定的方向前進？「是的，從未偏離，我會盡全力為台東保住正面良善進步的這一席」，他會以無黨籍登記參選立法委員。

劉櫂豪說，他明白有人會問初選民調不是已決定民進黨的提名人了嗎？是的，民進黨的提名人已確定，但是誰來代表台東人，必須是1月13日的投票才是台東人真正的決定。

劉櫂豪表示，就如最近包含中央黨部與各單位所作的民調，及媒體對台東選情的評論所引起的議論，凸顯與初選民調有極大的不同，再再說明，在這藍大於綠的台東，互比式民調容易受外力灌票而與真實民意脫節，不願意見到台東真正的民意被扭曲，他決定以無黨籍參選，讓鄉親的聲音能夠真實的被呈現。

劉櫂豪提到，十多年來，他努力在中央打拚，許多重大的交通建設已完成或正在進行中，始終秉持正面良善的態度從事政治活動，近年來，黨內有股針對黨內同志摧毀式扭曲與攻擊的歪風，這已非他個人忍耐與否的問題，為了讓台東有更正向良善的政治環境，為了讓更多年輕人願意投入公共事務，他會正面面對一切挑戰，相信會有大多數的台東人站在正面良善的這一方。

劉櫂豪說，以無黨籍參選，回到選舉的本質，選賢與能，當各政黨在高呼為藍為綠保住一席之際，就讓台東超越政黨，為台東選最好的人，他義無反顧的要為台東保住這一席，正面良善台東優先的這一席。

劉櫂豪表示，親愛的黨內朋友，讓我們互道平安，我們各自在不同的道路上繼續為台灣努力前進，為了避免困擾，他已辦妥退黨，成為無黨籍繼續前進，「台灣優先」、「台東優先」是他堅守的原則，他連任立委，一定會繼續為台灣、為台東堅守立場。

劉櫂豪說，忙碌的行程中，清晨沿著台11線行進，初昇的日頭灑下陽光，海面上波光粼粼，開闊的太平洋，遠方遙望的都蘭山，這是我們美麗的家鄉，謝謝每一位朋友，一路上的陪伴，給他無比的溫暖與力量。台東，是我們一切動力的泉源。

劉櫂豪表示，這是一場嶄新的選舉，讓我們的台東超越政黨，讓我們為台東選最好的人，我們一起，一起用力讓台東釋放全新的活力，讓台東成為我們世世代代美好家園。

民進黨發言人張志豪表示，劉櫂豪委員是優秀的黨內同志，尊重本人的決定，未來如登記參選，將依照黨內違紀參選規定處理。