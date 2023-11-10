桃園市衛生局公告今年裁處海關查獲38件輸入不法醫療器材的案件，經分析最多的違規狀況為民眾從國外網購除毛機、美容儀等產品。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市衛生局公告今年裁處海關查獲38件輸入不法醫療器材的案件，經分析最多的違規狀況為民眾從國外網購除毛機、美容儀等產品，這些都是未取得我國核准的醫療器材，除使用上有安全疑慮外，更因輸入未經核准醫療器材最高可處新台幣200萬元罰鍰，提醒民眾網路購物不可不慎。

衛生局統計，2020年起到2023年10月共裁罰95件未經核准輸入的醫療器材，疫情期間以血氧機、快篩試劑及體溫計等防疫相關物資為主，而現在邁入後疫情時代，隨著網路購物習慣盛行，許多民眾會透過網紅在社群媒體開團購、推銷國外的除毛機及美容儀等產品，讓愛美的民眾衝動下單購買。

衛生局副局長余依靜指出，除毛儀這類利用光能或熱能使人體毛髮脫落產品都是以醫療器材管理，因為沒有取得我國的醫療器材許可證，產品的安全性、有效性及品質都有疑慮，若民眾購買未經核准醫療器材導致使用上有問題，一來可能求償無門，二來會違反《醫療器材管理法》第25條規定，輸入未經核准醫療器材可處新台幣6到200萬元罰鍰。

余依靜說，倘若民眾涉及意圖販賣、供應未經核准醫療器材，更可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。另也提醒民眾，購買醫療器材前應確認有無我國許可證字號（如衛部醫器字第00000號，查詢網址為https：／／gov.tw／boJ），可優先至醫療器材行、藥局等店家購買，如要在網路上購買合法醫療器材，請記得查看醫療器材許可字號及詳閱包裝標示。