「台灣大賽」打完前4戰兩隊戰成2勝2敗平手局面，G5都要搶「聽牌」優勢，將由布里悍對上威能帝，至於G6先發人選，味全龍理論上應會推出休6天的徐若熙，但總教練葉君璋還不願提前公布，笑著說：「還不一定。」

徐若熙在台灣大賽首戰打頭陣，前4局表現不俗，但在第5局碰上亂流，最後用74球留下4局、失1分，投出4次三振、沒有保送，被敲4支安打的成績。

葉君璋賽前分析台灣大賽賽制改為「2-2-3」，所以在盤算過後把徐若熙擺在第1場，「他表現真的也很不錯，但就是恢復的時間需要比較長。我認為，不管是明天還是後天（先發），他的身體已經恢復了。」

徐若熙也表示，目前身體狀況都恢復得很好，這幾天的調整跟例行賽都相同，沒有特別針對哪部分做加強，不論接下來是在哪一場登板，他也提到，上一場自己都會一直在意球數限制，但有想要在球數限制下拉長局數，導致沒能把最好優勢展現出來，希望下一場登板不要再去在意球數，盡全力去完成自己任務。