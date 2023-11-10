前總統馬英九呼籲以「全民調」方式決定藍、白陣營總統候選人組合，前高雄市長韓國瑜也在臉書發文表示，他個人高度支持與贊同。媒體人張禹宣表示，呼籲國民黨總統參選人侯友宜可以接受全民調，但民眾黨勢必得相對應的退讓，他建議3個前提，民調公司必須由國民黨主導、純市話、民調組合必須以合作為前提。

張禹宣今(10日)在臉書粉專貼文表示，馬英九、韓國瑜呼籲全民調。他已公開呼籲侯友宜可以接受全民調，但必須建立在三個前提下：1. 民調公司必須由國民黨主導，民眾黨附議；2. 全面採用傳統，也就是經由科學方法驗證信效度值得參考的民調，純市話不含手機。柯文哲的魔法抽樣調和民調，已經證實了手機的不可信及非科學性；3. 民調組合必須以合作為前提，只能有「侯柯、柯侯VS賴蕭」。

張禹宣指出，國民黨已經一路從初選退讓到日、德，倘若願意接受全民調，等同是全盤接受民眾黨的要求。

因此，張禹宣建議，在施行辦法上民眾黨勢必得相對應的退讓，否則就不叫各退一步。柯文哲的3份魔法民調也證實，全民調不適合也不該由民眾黨主導。