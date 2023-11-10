彰化地檢署於2019年間破獲以曾男為首的虛設水公司詐領統一發票中獎獎金案。（孫英哲攝）

曾姓男子2016年招募成員成立詐領發票集團後，陸續成立7家水資源公司及加水站，3年內狂開發票，累積5萬9203張中獎發票，海撈1547萬元獎金。繼今年8月該集團8嫌被違《組織犯罪條例》判刑後，同案陳男夫妻及盧男等3名被告日前也被彰化地院分別判處1年7月至2年6月不等徒刑，全案可上訴。

這件喧騰一時的案件爆發於2019年間，中區國稅局接獲檢舉指稱，許多超商常有特定人士不定時持多張中獎發票兌獎。經清查發現台中同1家公司的加水站開出1元至10元等小金額的統一發票中獎率偏高，當下懷疑有不法情事，遂向檢調單舉發。

2021年10月底，彰化地檢署指揮彰化縣警察局刑警大隊等單位，會同財政部中區國稅局人員，到疑似不法集團虛設公司的處所及犯嫌住所共計18處進行搜索，同時傳訊曾姓主嫌等共12人到案說明，扣得發票打印機、不實開立之發票及空白發票等物品。

彰化地檢署查出，曾姓主嫌於2016年底招募成員成立統一發票獎金詐領集團，在台中市等地成立心安水資源、水元素加水站、水平方加水站、水多多加水站等7家水資源與加水站公司。

檢方查出，2016年11月起到2018年8月間，曾男集團成員利用空白發票登打獎金200元至20萬元不等的中獎號碼發票，兌領17期總計5萬9203張發票，扣除課稅，成功詐領1547萬元，該集團中的8名成員於今年8月已被判刑。

彰化地院日前再對該集團的陳姓夫妻及盧男等3名共犯涉案部分進行審理，查出陳姓夫妻自 2016年11月開始上班，每天的工作就是印發票，開獎日拿出之前所印的發票兌獎，並交由曾男再轉交給盧男領獎。

陳姓夫妻等3名共犯雖在庭訊中都聲稱只是義務幫忙登打發票、兌換獎金，沒領月薪，然他們的說詞未被法官採信，全案一審審結後，被依違反《組織犯罪防制條例》分別判處1年7月至2年6月不等有期徒刑，並被沒收不法所得9萬至22萬多元；全案可上訴，該集團曾姓主嫌目前另案審理中。