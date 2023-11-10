素有國內證券期貨界「奧斯卡獎」之稱的金彝獎，11月8日舉行第十七屆頒獎典禮，元大金控旗下子公司元大證券、元大投信、元大期貨共獲13項大獎殊榮，為本屆獲獎數最多的金融業者，彰顯元大金控泛證券子公司在健全證券期貨市場發展、風險管理、金融創新、人才培育上的績效卓越，積極響應主管機關永續發展政策，獲得高度肯定。

元大證券持續發展多面向的量化風險分析、強化風險預警及重大風險事件通報機制，為投資大眾提供最完善、最周全服務，以及為客戶帶來更大的利潤及保障，秉持企業、員工、社會三方共榮理念，以普惠金融及青年培育為己任，獲「傑出風險管理獎」及「傑出人才培育獎」；身為債券承銷市占率第一名的龍頭券商，元大證券藉由市場機制引導資金投入永續發展金融相關產品，發揮金融影響力，推動永續發展債券市場承諾，獲「傑出綠色金融獎」。

在數位金融創新、ESG永續、人才培育等議題上，元大投信不遺餘力，一舉囊括「傑出資產管理獎」、「傑出ESG永續獎」、「傑出金融創新獎」、「傑出人才培育獎」、「特殊貢獻獎」及「傑出投信投顧人才獎」6項大獎。彭博資訊統計顯示，截至今年9月底，元大投信ETF總規模突破新台幣兆元，不僅是台灣第一，更是亞洲ETF規模排名第九，也是台灣唯一入榜業者；債券ETF合計規模3,258億元，位居亞洲業者之冠。

堅信人才是企業最珍貴的資產，元大期貨重視培養全球化的專業金融人，連續五屆蟬聯「傑出期貨人才獎」；同時不畏後疫情時代與經濟環境衝擊，打造「AI策略戰情室」，提供「營運管理-客戶服務-風險控管」全方位數位整合服務，有效降低客戶風險，同時將永續發展理念融入經營策略中，全面推動綠色營運及永續商品，創造員工、客戶與股東最大價值，獲「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出綠色金融獎」。

金彝獎為國內證券期貨界的最高榮譽，每兩年進行一次選拔，目的是表揚對證券期貨業界貢獻卓著者，自1996年來，已邁入第17屆；元大金控泛證券子公司深耕金融市場，成效有口皆碑，橫掃本屆金彝獎13項大獎可謂實至名歸。