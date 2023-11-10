民進黨總統參選人賴清德昨提到，副手人選考量得差不多了，待適當時機宣布，將優先宣布不分區立委名單，被問及是否就是駐美代表蕭美琴，他不承認也不否認。今再被追問時，他回應，不管藍白合不合，他都是最好選擇，後續期程會再向社會報告。

賴清德今被問及「賴蕭配」何時會宣布並登記？賴表示，不管藍白合不合，要怎麼合，他都是最好的選擇，因為他是所有候選人中，最能夠守護中華民國台灣國家利益者，這個是無庸置疑的。

賴清德也側面回應，至於他後續的選舉期程，如果時間到了的話，會再一一向社會大眾報告。