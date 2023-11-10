由張震嶽、MC HotDog熱狗、瘦子、小春、大淵組成的「兄弟本色G.U.T.S」受邀擔任線上遊戲《決勝時刻：現代戰爭 III 2023》台港澳代言人，並為遊戲創作單曲〈Retuen to Duty〉，10日的記者會上5人首次一起玩遊戲，本身就是資深遊戲迷的大淵擔任「團長」率隊衝鋒陷陣。自嘲實力弱常被打爆的瘦子表示喜歡半夜玩遊戲但擔心吵到小孩，其他人在記者會現場則不斷壓抑想罵髒話的情緒。

在接下代言前，大淵就是這款遊戲的玩家，記者會現場不但鉅細彌遺的講解遊戲規則，單曲MV也由他主導，笑說：「現在只能趁小孩午休的時候打電動。」問他們能在工作時間打遊戲的感想，大淵笑說：「很爽！」

由Sledgehammer Games 與 Infinity Ward 合作開發的《決勝時刻：現代戰爭 III 2023》於11月10日於全球盛大發行。玩家除了可繼承《現代戰爭 II 2022》的遊戲內物品外，也推出《決勝時刻》史上最大型的殭屍地圖、全新的劇情戰役、多人遊戲模式與豐富內容。製作團隊在《現代戰爭III 2023》中加入16張經過現代化的重置版地圖，例如「入侵」、「貧民區」、「大樓」等，不但讓新玩家享受刺激的槍戰魅力，資深玩家也能在重溫經典之際探索地圖中的各項細節。