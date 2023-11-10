七大工業國集團（G7）外長會議8日共同聲明，重申台灣海峽和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會與世衛技術會議。對此，民進黨總統參選人賴清德表示歡迎，並說現在不該關心政黨合不合，應致力於全民合、世界民主合。

賴清德表示，對於七大工業國的結論表示歡迎，因為的確台灣安全或台海穩定，是世界安全與繁榮發展必要元素，且由七大工業國會議的結論可見，在蔡英文總統領導下，政府和全體人民努力，已經成功將台灣上架到國際舞台。

「目前最重要的其實不是關心政黨之間合不合！」賴清德認為，現在是要致力於全民共同合作，及全世界民主陣營共同合作，與其談政黨合，不如談全民合，更要致力於民主合，世界民主合，這才符合台灣國家整體利益。

此外，賴清德9日提到，應通過「代理人法案」防止大陸威脅滲透。賴今日補充說明，目前全世界各國都致力於防止外國勢力滲透，台灣站在印太第一島鏈關鍵位置，直接面對來自大陸的威脅，安全工作更是應該要全力以赴。

賴清德強調，大陸等境外勢力的技術日新月異，台灣也要做好全面準備，才有辦法守護國家安全和社會穩定，因此若在社會有共識下，各種政策或是立法都不應該排除。