夏克立與黃嘉千2022年7月宣布結束16年婚姻，但離婚官司尚未結束，兩人對簿公堂打跨國官司，針對2億財產流向，雙方各執一詞。士林地院今（10日）進行辯論，夏克立返台，親自出庭陳述意見，黃嘉千則委由律師賴芳玉到庭。

夏克立先前表示為打離婚官司已燒光24萬加幣（約560萬台幣），經濟狀況不好，並說自己的2億資產流向不明。今日開庭前，夏克立接受媒體訪問只強調，這次官司不是為了錢「離婚可以和平，不應該傷害無辜的人」，黃嘉千的委任律師賴芳玉則說：「黃嘉千受了苦，她（黃嘉千）是個堅強的女性」。

士林地院今下午開庭，庭訊10分鐘結束，離婚以及小孩撫養權部分，預計下次開庭辯論終結。據《自由時報》報導，對於夫妻婚姻財產問題，黃嘉千委任律師賴芳玉說僅表示：「感謝各界關心，我們會在司法中說明，依法論法，離婚訴訟，目前不便說明」。

夏克立日前痛批黃嘉千為了離婚，不停設局故意惹怒他，讓他製造對訴訟不利的行為。對此，黃嘉千則透過經紀人表示：「夏克立說的不是事實，一切都已進入司法，不需要浪費社會資源」。