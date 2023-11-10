「法拉利姐」張婷婷近年轉戰直播圈、賺抖內為生，面對酸民人身攻擊，她總是嗆辣反擊。沒想到，法拉利姐昨(9)收到網友辱罵、恐嚇威脅的訊息，還揚言「對她全家人、經紀人不利」。隨後三重分局證實「依規定受理，將依法究辦」。法拉利姐現身接受《中時新聞網》訪問火大反擊。

【新聞歸剛欸】遭嗆「X人妖」又收恐嚇信！法拉利姐現身爆「震撼過程」：很擔心

法拉利姐表示，「我不是大明星賺好幾十億，就是生活很難過，才直播賺點錢，我平時生活單純，未與人結怨，你需這樣恐嚇、威脅我嗎?還說要殺到我家，我還怕你欸」。

面對網友恐嚇，法拉利姐火大反擊。(游定剛拍攝)

是否擔心自己人身安全?法拉利姐坦言，「其實蠻擔心的，但如果遇到擔心也沒用。」近日會減少在路上開直播嗎?她則說，「我覺得更要播，我更不要怕，遇到這種人越是要播，我就越要播，不能不開啦！」

法拉利姐昨(9)日收到網友恐嚇訊息。(法拉利姐臉書)

法拉利姐經紀人Kevin回應，「該名網友時常打電話騷擾，接起來又不出聲掛掉，甚至半夜還打來，真的不甚其擾！」而Kevin還說，「我很擔心，婷婷有時半夜獨自出門直播，我又不可能每次跟著她，這次(恐嚇)壓力很大，台灣治安怎麼會變這樣?」

法拉利姐已赴警局報案。(游定剛拍攝)

對於傳恐嚇、威脅簡訊的網友，將會遇到什麼刑責?律師劉韋廷表示，「傳訊對別人說，『如果讓我看到你，我會拿開山刀殺了你』這樣言論會讓人心身恐懼，會構成刑法305條恐嚇危害安全罪，最高可判處2年以下有期徒刑」。

律師劉韋廷針對恐嚇危害安全罪做出解析。(劉韋廷提供)

另外，劉韋廷說，「若說他人是人妖、美醜等，法律上可能構成公然污辱罪，只是透過傳訊方式，並未公然的條件，因此不會構成刑法公然侮辱罪，不過，會使人感覺到不舒服，仍會構成民法的195條，針對人格權，人格的貶抑，將構成妨礙名譽的民事損害賠償」。