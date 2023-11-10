中信金控擔任永續金融先行者聯盟第一屆輪值主席，今（10）日舉辦首屆成果發表會，會中說明先行者聯盟第一屆承諾事項達成情形，由金管會主任委員黃天牧親自出席指導，先行者聯盟成員元大金控、玉山金控、第一金控及國泰金控共同參與。

金管會2022年成立先行者聯盟，期許擔任臺灣淨零排放的重要推手，凝聚並發揮影響力共同推動永續發展，先行者聯盟成立至今屆滿一年，黃天牧主任委員致詞表示「五根手指合起來便成為一個拳頭，團結成為巨大力量」，比擬推動淨零永續從金融業、民眾到金管會都扮演重要角色，今日成果顯見五家業者不負所託，為先行者聯盟打下良好基礎，對金融同業起示範作用。第一屆先行者聯盟輪值主席、中國信託金控總經理陳佳文表示，先行者聯盟每季召開會議凝聚共識，並透過金融業淨零推動工作平臺的工作群會議持續推動，才能達到此次斐然的成果。

陳佳文進一步分享首年先行者聯盟成果，2022年綠色採購總金額近新臺幣15億元，較2021年成長67％；透過投融資實際投入前瞻戰略經濟活動及行政院國家發展委員會2050淨零排放路徑之關鍵戰略產業總金額逾新臺幣5,800億元，較2021年成長24％。此外，先行者聯盟成員致力透過永續個人金融等面向，2022年共推出7項創新永續應用分析工具。

元大金控總經理翁健、中信金控幕僚長暨發言人高麗雪、玉山金控永續長張綸宇、第一金控總經理陳芬蘭、國泰金控總經理李長庚亦與會說明各成員致力永續淨零的相關作為。高麗雪幕僚長暨發言人指出，中信金控擔任主席期間呼應先行者聯盟承諾，於永續報告書公布以碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）方法學完成投融資財務碳排盤點結果；旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司2022年對高碳排授信戶的議合達到財務碳排占比60％以上，且議合企業均訂定2050年減碳目標，其他非高碳排產業之企業議合家數達145家，成功促使其中53家企業啟動減碳評估。

此外，中國信託銀行亦發揮創新能力及數位服務優勢，線上理財服務今年獲碳中和認證，並針對企業客戶推出ESG（Environmental, Social, Governance）資金組合式貸款（ESG Portfolio Lending），與客戶攜手邁向淨零。